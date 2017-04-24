Массимилиано Аллегри: "Монако" может завоевать все трофеи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул в преддверии матчей 1/2 финала Лиги чемпионов с "Монако", что ключевым фактором будет внимательность игроков туринской команды. По словам специалиста, в открытой игре представитель чемпионата Франции особенно хорош.

– "Монако" по силам завоевать все трофеи, – приводит Tmw слова Аллегри. – Это очень крепкая команда, у который есть скоростные полузащитники и нападающие. В открытой игре они могут сокрушить кого угодно. Нужно будет действовать предельно внимательно, особенно в первой встрече. Соперник очень много забивает. "Ювентусу" придется несладко.