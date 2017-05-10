Массимилиано Аллегри: "Многие хотели "задушить" Дани Алвеса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высоко оценил игру защитника Дани Алвеса, который стал автором победного гола в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Монако" (2:1).

По его словам, 34-летний бразилец не стал посредственным футболистом, несмотря на возраст. Напомним, что Алвес перешел в состав "Старой синьоры" из "Барселоны" летом 2016 года.

- Несколько месяцев назад многие хотели "задушить" Алвеса, но если игрок хорош, то он хорош всегда, - приводит Reuters слова Аллегри. - Он не стал посредственным футболистом. Алвес - не тот, кого "Ювентус" раскрыл за последние три месяца. Этот игрок выиграл десятки титулов.