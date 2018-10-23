Массимилиано Аллегри: "Криштиану - лучший нападающий в мире, который не играет в качестве нападающего"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" назвал форварда Криштиану Роналду лучшим нападающим, не играющим на данной позиции. Он добавил, что это усложняет соперникам жизнь.

- Криштиану - лучший нападающий в мире, который не играет в качестве нападающего, - цитирует тренера Football Italia. - Таким образом, другие должны хорошо понимать, куда он направляется.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" состоится 23 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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