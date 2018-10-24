08:35 | Футбол — Лига чемпионов

Массимилиано Аллегри: "Команда доказала, что может читать моменты и забивать в нужное время"

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- Команда доказала, что может читать моменты и забивать в нужное время, - приводит Football Italia слова Аллегри. - В игре против "Манчестер Юнайтед" было важно удерживать мяч  и атаковать вокруг Матича. Это было хорошее командное выступление, и мы заслужили победу.

"Ювентус" выиграл все три матча и с девятью очками лидирует в группе Н. У "МЮ" четыре очка и вторая позиция. В следующем туре "Ювентус" сыграет с "Манчестер Юнайтед" дома.

Манчестер Юнайтед - Ювентус

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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