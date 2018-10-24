Массимилиано Аллегри: "Команда доказала, что может читать моменты и забивать в нужное время"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы в матче 3-го тура Лиги чемпионов над "Манчестер Юнайтед" (1:0) отметил, что его команде удалось забить в нужное время. Единственный мяч на 17-й минуте забил Пауло Дибала.

- Команда доказала, что может читать моменты и забивать в нужное время, - приводит Football Italia слова Аллегри. - В игре против "Манчестер Юнайтед" было важно удерживать мяч и атаковать вокруг Матича. Это было хорошее командное выступление, и мы заслужили победу.

"Ювентус" выиграл все три матча и с девятью очками лидирует в группе Н. У "МЮ" четыре очка и вторая позиция. В следующем туре "Ювентус" сыграет с "Манчестер Юнайтед" дома.

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