Массимилиано Аллегри: "Игуаин способен выигрывать для "Ювентуса" матчи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (2:0) отметил, что Гонсало Игуаин был не в очень хорошей форме перед матчем. Впрочем, по словам итальянца, аргентинский нападающий способен выигрывать для команды матчи.

- Игуаин был в менее хорошей форме по сравнению с другими, поэтому он начал матч со скамейки, - приводит Mediaset Premium слова Аллегри. - Но сегодня он быстро двигался и принимал правильные решения. Это игрок, который может изменить ситуацию и выигрывать для нас матчи. "Олимпиакос" сменил тренера и здорово сыграл в обороне. Они закрыли пространство и у нас не очень хорошо двигался мяч. Но когда они устали, мы смогли прорвать их защиту.

Трансляция матча "Ювентус" - "Олимпиакос"