Массимилиано Аллегри: "Гол Роналду получился великолепным, но у нас была еще масса моментов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:2) отметил, что его команда могла забить три или четыре мяча еще в первом тайме.

- Мы разочарованы, потому что команда играла хорошо, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Нужно прибавлять в завершении атак. "МЮ" мог забить только со стандартов, а мы позволили ему это сделать. Но все же мы возглавляем группу.

Гол Роналду получился великолепным, но у нас была еще масса моментов. Если бы их использовали, то в первом тайме могли забить три или четыре раза.