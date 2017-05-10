Массимилиано Аллегри: "Финал Лиги чемпионов – это серьезно"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после ответного матча 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Монако" (2:1) отметил профессиональный рост каждого члена команды и клуба в целом. Специалист выразил удовлетворение вторым выходом в финал самого престижного клубного турнира Европы за последние три года. Соперником туринцев по решающему поединку будет победитель пары "Реал" – "Атлетико". "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ювентус" – "Монако".

– Этот путь начался давно, – приводит Tmw слова Аллегри. – И я уверен в том, что каждый прибавил. Клуб, команда, я сам. Нужно отдать всем должное. Выйти дважды в финал Лиги чемпионов за три года дано не каждому. Финал – это серьезно. Я доволен и счастлив за ребят. Надеюсь, что они подарят нам большую радость.