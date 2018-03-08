Массимилиано Аллегри: "Если рассматривать все 180 минут, то выход в четвертьфинал "Ювентус" заслужил"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Тоттенхэмом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что туринцы заслужили победу. Также он признался, что гордится тем, что тренирует эту команду.

- Парни терпеливо ждали момента, когда можно было нанести решающий удар, - цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри. - Если рассматривать все 180 минут, то выход в четвертьфинал мы заслужили. Сегодня в первом тайме мы столкнулись с проблемами, у "Тоттенхэма" просто отличная команда. После перерыва я решил выпустить свежих игроков на фланги и бросил в бой Асамоа и Лихтштайнера. Здорово, что это принесло плоды. Эта команда заслужила похвалы, а я горжусь тем, что ее тренирую.