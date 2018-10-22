Массимилиано Аллегри: "Если победим "МЮ", можно будет подумать о выходе в плей-офф"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.

- Это важный матч, потому что в случае победы мы можем начинать думать о выходе из группы, - цитирует тренера Football Italia. - У них сильная команда, в том числе физически сильная. Нам нужно будет хорошо сыграть в техническом плане. Это будет матч между большим количеством молодых игроков. У них есть Антони Марсьяль, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, у нас - Пауло Дибала, Федерико Бернардески. Жоау Канселу, Родриго Бентанкур. Эти игроки должны стать будущим мирового футбола. Завтра будет важное испытание для нас и для них. Игра против великолепной команды на таком стадионе - это хороший тест. "Манчестер Юнайтед" - сильная команда. У них есть техника, скорость, физическая подготовка. Они созданы для побед. Также у них есть опытный тренер. Завтра нам нужно сыграть хорошо.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" состоится 23 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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