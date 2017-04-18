Массимилиано Аллегри: "Если мы пройдем "Барселону", никто не даст нам кубок, это так не работает"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что победа над каталонцами не гарантирует его команде победу в турнире. Специалист отметил, что благодаря хорошей игре в плей-офф растет уверенность в себе у игроков туринского клуба. Напомним, что в первой встрече "Ювентус" обыграл соперника со счетом 3:0.

- Это не последний наш экзамен, - цитирует Football Italia Аллегри. - Это процесс роста. "Ювентус" всегда должен быть среди восьми лучших клубов в Европе - это должно стать данностью. Мы растем как в техническом плане, так и в менталитете, уверенности в себе.

Важно было достичь четвертьфинала, но это лишь одна ступенька по пути в Кардифф. Конечно, если мы обыграем "Барселону", то никто не даст нам кубок, это так не работает. Сейчас есть особая связь с болельщиками после тех трех лет, что я провел в клубе. Это очень приятно, как и игрокам, которые выходят на поле, чтобы победить. Все, что я могу сделать, как тренер, это подтолкнуть футболистов к своей лучшей игре.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча, который состоится завтра, 19 апреля.