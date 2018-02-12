Массимилиано Аллегри: "Если мне предложат сыграть с "Тоттенхэмом" 0:0, я бы не согласился"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что за последние годы только "Реал" выступал лучше его команды. Специалист также добавил, что против "шпор" туринцам нужно сыграть очень технично.

– В игре надо будет использовать голову и технику и постараться не пропустить. Но если бы мне предложили 0:0, я бы не согласился, – цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри. – Мы знаем сильные стороны "Тоттенхэма" и понимаем, что в матче будут тяжелые для нас отрезки, потому что у "Тоттенхэма" в атаке есть четыре футболиста высочайшего уровня. Но мы выросли, особенно в плане уверенности в себе. Выросли благодаря тому, что добивались отличных результатов в Европе. На мой взгляд, за последние годы только "Реал" выступал лучше нас.

Мне понравилось, как сыграл Маркизио против "Фиорентины", и как Бентанкур его заменил. При этом Стураро ближе к Матюиди по своей роли в средней линии. Решу завтра, когда проснусь.

Точно могу сказать одно. Нужно сыграть очень технично, иначе в физической борьбе "Тоттенхэм" превзойдет нас. Надо действовать внимательно и по возможности сохранять баланс. Потому что в такой равной паре вряд ли кто-то будет доминировать. Мельчайшие детали могут определить результат.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.