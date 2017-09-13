Массимилиано Аллегри: "Если дашь пространство Месси, то будешь наказан"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Барселоны" в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что туринцы не реализовали свои моменты. Также он отметил игру главной звезды каталонцев Лионеля Месси​.

- Мы отлично сыграли в первом тайме, но в таких играх нужно реализовывать свои шансы, - цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри. - Мы этого не сделали и были наказаны в конце первого тайма. По иронии судьбы мы пропустили три мяча на контратаках, и это была наша самая худшая ошибка, потому что мы должны были оставаться компактными после первого гола "Барселоны". Очевидно, у каталонцев есть Месси, который может изменить любой матч, но мы должны были сыграть лучше во второй половине. Нельзя ожидать, что вы приедете на "Камп Ноу" и будете доминировать, поэтому мы должны были играть лучше с точки зрения психологии, оставаться в игре, даже когда все кажется сложным. Если вы дадите пространство Месси, то получите наказание.

Трансляция матч "Барселона" - "Ювентус"