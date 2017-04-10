Массимилиано Аллегри: "Чтобы выйти в полуфинал, "Ювентусу" надо провести 2 идеальных матча против "Барселоны"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что его команде необходимо провести два идеальных поединка для выхода в следующую стадию турнира. Также он признал, что туринцам необходима удача для успешного исхода в противостоянии.

- Когда первый матч играешь дома, всегда здорово не пропустить, но завтра сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить больше соперника, - цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри. - В противостояниях с "Барселоной" нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти. Дибала? Пауло заметно прибавил. Месси уже многие годы лучший игрок в мире. Дибала же молод, но он быстро растет. Он может стать лучшим в мире наряду с Неймаром.

Чтобы выйти в полуфинал, надо провести 2 идеальных матча. При этом нам должно повезти. "Барселона" проиграла в выходные, но она никогда не ошибается в такого рода матчах. Она всегда борется в гостевых матчах, так что мы должны хорошо сыграть, когда нам представится возможность ужалить ее.