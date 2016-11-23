Массимилиано Аллегри: "Цель "Ювентуса" – выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Туринцы гарантировали себе выход в плей-офф.

– "Ювентус" провел отличный матч, – приводит Tmw слова Аллегри. – Соперник сумел забить при первой же возможности. Мы же были лучше в первом тайме, а вот после перерыва атаковать стало сложнее, так как у нас стало меньше свободного пространства. Победить в гостях у "Севилью" непросто. Но наша цель – выйти в плей-офф с первого места в группе.