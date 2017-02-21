Массимилиано Аллегри: "Бонуччи не выйдет на матч с "Порту" из уважения к клубу и болельщикам"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" подтвердил информацию о своем конфликте с защитником Леонардо Бонуччи. В среду игрок не выйдет на поле стадиона "Драгау" по этой причине.

- "Порту" - команда, которая привыкла играть в Лиге чемпионов. Они непобедимы с сентября и пропустили всего 14 голов за сезон. "Драконы" обыграли на своем поле "Баварию" и "Челси", так что это будет трудное испытание. Нам нужно забить гол на выезде.

Бонуччи? Завтра он будет на трибуне. Из уважения к клубу, команде и болельщикам. Этот конфликт закрыт. Лео понял ситуацию, и этот эпизод будет полезен для него в будущем. Моя реакция тоже не имеет ничего общего с тем, как я вижу футбол, поэтому завтра я сделаю благотворительный взнос.