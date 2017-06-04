Массимилиано Аллегри: "Благодарен футболистам за этот сезон"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (1:4) поблагодарил своих футболистов за успешный сезон. Туринцы стали чемпионами Италии и завоевали кубок страны.

– Я благодарен футболистам за этот сезон, – приводит пресс-служба УЕФА слова Аллегри. – Финалы очень важны. Надеемся, что удастся дойти до него и в следующем сезоне. "Реал" прибавил по ходу игры. Перед матчем казалось, что "Ювентус" фаворит, мадридцы попали в финал едва ли не случайно. Это мнение было ошибочным. После второго пропущенного гола нужно было быть внимательнее, потому что мы способны были создать большее.