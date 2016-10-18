Машкарин считает, что ЦСКА победит "Монако" 2:1

Бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин выразил мнение, что армейцы смогут победить "Монако" в сегодняшнем матче группового турнира Лиги чемпионов. По мнению ветерана, за российскую команду сыграет поддержка фанатов.

– Предстоит интересный матч. "Монако" – команда европейского уровня, армейцам будет непросто, - сказал Машкарин. - Но у ЦСКА есть преимущество – они играют дома. Многочисленные болельщики способны придать дополнительный импульс футболистам. Надеюсь, Акинфеев восстановится к игре с "Монако". Ему дали паузу в матче с "Уфой" для того, чтобы он набрал необходимую форму перед предстоящей встречей. Что касается состава, думаю, в обороне он будет неизменным: Василий Березуцкий, Игнашевич. В связи с тем, что травмирован Дзагоев и отсутствует Еременко, вероятно, произойдут трансформации. Возможно, на поле выйдет молодежь: Миланов, Гордюшенко. Однако, какая бы скамейка у нас не была, Дзагоев и Еременко остаются основными игроками. Без них будет достаточно тяжело, так как Алан и Роман являются лидерами и определяют ход игры. Но, несмотря на такие потери, думаю, армейцы победят. Мой прогноз – 2:1.

Игра ЦСКА - "Монако" начнется в 21.45 по московскому времени. (Любовь КОНЯЕВА)

ЦСКА победит, Акинфеев не пропустит. Армейцы дают прогнозы на матч с "Монако"