Масалитин – о победе ЦСКА над "Реалом": "Шансы на плей-офф? Нужно понять, на сколько дисквалифицируют Акинфеева"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "СЭ" подвел итоги победы над "Реалом" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. По его словам, пока рано рассуждать о выходе в плей-офф.

– Можно назвать эту победу сенсационной?

– В какой-то мере.

– Вам не показалось, что "Реал" играл вполноги?

– Большая заслуга в успехе есть у армейцев. Они приложили максимум усилий, забили гол. Но, конечно, без везения не обошлось.

– У вас не было ощущения, что пропусти ЦСКА хотя бы раз, то не миновал бы поражения?

– Понятно, что мадридцы остаются грандами мирового футбола, хотя и приехали в ослабленном составе. У них были попадания в штанги, перекладину, Акинфеев удачно действовал, но проблемы "Реала" нас не касаются. Игра забывается, а счет остается.

– Влашич уже стал новым полноправным лидером ЦСКА?

– Да. Впрочем, по вчерашней встрече можно много хороших ребят. Влашич был одним из лидеров на поле – как и Акинфеев, Фернандес.

– Вам понятно, почему удалили Акинфеева?

– Думаю, что за лишнюю эмоциональность. Но почему дали сразу две желтые карточки? Показали бы прямую красную, если было высказано что-то грубое. По всем законам, в случае разговоров, наказывают либо красной, либо желтой. Может арбитр карточки перепутал, такое тоже случается.

– В последнее время часто критиковали оборону ЦСКА...

– Вчера один из лучших матчей провел Мариу Фернандес. Также неплохо смотрелись центральные защитники – Бекао и Чернов. Понятно, что в верховых единоборствах они иногда проигрывали позицию: почти все опасные моменты испанцы создали с навесов и стандартов. Однако в целом оборона армейцев сыграла не отлично, но хорошо.

– Есть объяснение как за короткое время из полностью новой команды можно создать сильный коллектив?

– Еще есть к чему стремиться. Подобрались хорошие, мотивированные игроки, которые хотят доказывать и учиться. Нельзя не отметить и тренерский вклад. Вкупе это и дает результат. Но предстоит очень большая работа, чтобы получился футбол, которого хочет Гончаренко.

– Как считаете, теперь у армейцев появились шансы на выход в плей-офф?

– Пока рано на такие темы рассуждать. Сейчас посмотрим на сколько дисквалифицируют Акинфеева – без него тяжело. Если дадут одну игру, то шансы есть, если три-четыре, они станут невелики. (Арман Мкртчян)