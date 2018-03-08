Маруисио Покеттино: "В двух встречах "Тоттенхэм" был лучше "Ювентуса"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маруисио Покеттино после поражения от "Ювентуса" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) заявил, что по сумме двух встреч "шпоры" были лучше. Аргентинский специалист разочарован вылетом из турнира, но доволен качеством игры.

- Мы здорово бились против очень хорошей команды, владели преимуществом, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - В двух встречах мы были лучше соперника, но "Ювентус" нас превзошел в течение трех минут. Я горжусь тем, как мы сыграли. Я чувствую себя спокойно и хорошо. Да, я разочарован тоже, но качество игры нашей команды было на очень достойном уровне.

Мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. Могу лишь сказать, что "Ювентус" великолепен, он может забить после одной-двух возможностей. Мы тоже сыграли превосходно, но уступили. Теперь нужно с оптимизмом смотреть в будущее.