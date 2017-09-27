Марсьяль удвоил преимущество "МЮ" в игре с ЦСКА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль забил второй мяч своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 2:0. На 18-й минуте встречи француз реализовал пенальти.
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:2 19' Антони Марсьяль (пенальти) @AnthonyMartial pic.twitter.com/KNsWC60hqz– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
mikele
и на судей не поорешь, а то им Будогосский виноват, тьфу смотреть тошнота на инвалидов красносиних
22:20
mikele
Спартак бился и хоть травмируются, но играют с душой, а эти с набитыми баблом карманами, бегать мешают монетки золотые
22:18
crazysun78
напомню всем коням, вчера присутствующим на спартаковской ветке - спартак вчера хотя бы боролся...
22:12
mikele
если бы сейчас ушли, то всего 0-3 бы было, а так .....
22:12
MVD1969
Это не футбол, а порнография.
22:10