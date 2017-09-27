Марсьяль удвоил преимущество "МЮ" в игре с ЦСКА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль забил второй мяч своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 2:0. На 18-й минуте встречи француз реализовал пенальти.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"