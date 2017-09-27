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22:05 | Футбол — Лига чемпионов

Марсьяль удвоил преимущество "МЮ" в игре с ЦСКА

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль забил второй мяч своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 2:0. На 18-й минуте встречи француз реализовал пенальти.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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mikele

и на судей не поорешь, а то им Будогосский виноват, тьфу смотреть тошнота на инвалидов красносиних

22:20

mikele

Спартак бился и хоть травмируются, но играют с душой, а эти с набитыми баблом карманами, бегать мешают монетки золотые

22:18

crazysun78

напомню всем коням, вчера присутствующим на спартаковской ветке - спартак вчера хотя бы боролся...

22:12

mikele

если бы сейчас ушли, то всего 0-3 бы было, а так .....

22:12

MVD1969

Это не футбол, а порнография.

22:10