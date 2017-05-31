Марселу: "В "Реале" не говорят о Пике и его словах"

Защитник "Реала" Марселу заявил, что его команду не волную слова защитника "Барселоны" Жерара Пике. На прошлой неделе испанец заявил, что рассчитывает на победу "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов.

- Мы не говорили о Пике, и не будем этого делать, - цитирует Mundo Deportivo Марселу. - Как я уже говорил в ранее, мне не стоит говорить об этом человеке.

Эмоционально "Реал" хорошо подходит к финалу Лиги чемпионов. У нас очень большая мотивация стать первой командой, которая выиграет дважды подряд этот турнир. Все финалы разные, поэтому не стоит думать о тех, что были раньше.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.