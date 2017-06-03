Марселу: "Слова Дани Алвеса нас не интересуют"

Защитник "Реала" Марселу отметил, что в команде никто не обратил внимания на слова игрока "Ювентуса" Дани Алвеса, который заявил, будто мадридцам повезло в финале Лиги чемпионов 1998 года. Тогда якобы только благодаря голу из офсайда "Реал" смог обыграть "Ювентус".

– У нас впереди финал Лиги чемпионов, все сосредоточены именно на игре, – цитирует AS Марселу. – Мы знаем, что мы сделали, что нам нужно сделать. Мы знаем историю "Реала", поэтому слова Дани Алвеса нас не интересуют. Мы в хорошей форме, и нас не волнует, по какой схеме сыграет "Ювентус". "Реал" доверят своему тренеру, он знает, что делает.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.