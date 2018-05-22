Марселу: "После финала Лиги чемпионов СМИ либо уничтожат нас, либо превознесут"

Защитник "Реала" Марселу в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что пресса или разнесет команду в случае поражения, или будет восхвалять при благоприятном исходе. Решающая игра турнира пройдет 26 мая в Киеве.

- Посмотрим, что будет после финала. СМИ либо уничтожат нас, либо превознесут, но мы просто хотим выиграть для нашего клуба, фанатов и семей, - приводит Marca слова Марселу. - Салах? Это не единственный игрок "Ливерпуля". Он очень талантливый, но есть также Фирмину и ряд других великолепных футболистов. "Ливерпуль" – великая команда.

"Реал" выиграл три из четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов и является действующим победителем.