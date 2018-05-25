Марселу ответил тем, кто считает его плохим защитником

Защитник "Реала" Марселу не согласен с тем, кто ругает его за слабую игру в обороне. Он ответил на вопрос о критике в свой адрес перед финалом Лиги чемпионов в Киеве против "Ливерпуля".



- Я читал разные мнения. Многие люди говорят несправедливые вещи, но это их точка зрения. Я доволен своей работой. Товарищи по команде тоже довольны мной, как и тренеры. Я скромно работаю и не обращаю внимание на то, что говорят со стороны. Моя мотивация – вставать утром, тренироваться и выигрывать везде, где только можно. Мы завоевали много титулов, но насытиться этим невозможно. Бьемся за каждый трофей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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