19:32 | Футбол — Лига чемпионов

Марселу ответил тем, кто считает его плохим защитником

МАРСЕЛУ. Фото AFP
МАРСЕЛУ. Фото AFP
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Защитник "Реала" Марселу не согласен с тем, кто ругает его за слабую игру в обороне. Он ответил на вопрос о критике в свой адрес перед финалом Лиги чемпионов в Киеве против "Ливерпуля"
 
- Я читал разные мнения. Многие люди говорят несправедливые вещи, но это их точка зрения. Я доволен своей работой. Товарищи по команде тоже довольны мной, как и тренеры. Я скромно работаю и не обращаю внимание на то, что говорят со стороны. Моя мотивация – вставать утром, тренироваться и выигрывать везде, где только можно. Мы завоевали много титулов, но насытиться этим невозможно. Бьемся за каждый трофей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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Millwall82

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19:36

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