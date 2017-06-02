Марселу: "Не думаю, что у "Реала" возникнут проблемы в матче с "Ювентусом"

Защитник "Реала" Марселу в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" отметил, что игроки отдадут на поле все силы, чтобы победить. Он также добавил, что двухнедельная пауза после окончания чемпионата Испании пошла команде на пользу.

– Это финал Лиги чемпионов. Не исключено, что "Ювентус" постарается накалить страсти, – цитирует официальный сайт УЕФА Марселу. – Мы сфокусированы на своей работе. Знаем, для чего мы сюда приехали, поэтому ничто на нас не повлияет. Мы здесь, чтобы защищать "Реал", и мы отдадим все силы на поле.

Думаю, двухнедельная пауза пошла нам на пользу. Нам нелегко далась победа в чемпионате, и передышка была необходима. Не думаю, что у нас возникнут проблемы в матче с "Ювентусом". Мы знаем, что должны делать.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.