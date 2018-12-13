Марселу: "Не думаю, что Иско против фанатов "Реала"

Защитник "Реала" Марселу не считает, что полузащитник Иско критиковал фанатов во время матча 6-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3). По информации СМИ, во время одной из остановок в игре хавбек повздорил с болельщиками, за что его освистали.

– Я не видел реакции Иско, – цитирует AS Марселу. – Но я не думаю, что его действия были против фанатов. Все игроки здесь, чтобы отдавать все силы "Реалу". Нам действительно больно, но все, что мы можем сделать, это восстановиться и сосредоточиться на предстоящих играх.