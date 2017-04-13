Марселу: "Критики Криштиану Роналду просто завидуют ему"

Защитник "Реала" Марселу после победы над "Баварией" (2:1) в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов подчеркнул, что нападающий Криштиану Роналду, оформивший дубль в этой встрече, ответил своим критикам. Ранее португальца осуждали за низкую результативность.

Отметим, что забив дважды, форвард добрался до отметки в 100 забитых мячей в еврокубках.

- У тех, кто критикует Криштиану Роналду есть проблемы. Может быть, они ему просто завидуют, - приводит Marca слова Марселу. - Не знаю, что не так в этой ситуации. Он проделывает большой объем работы и помогает команде. Стоит только посмотреть на его статистику. Он рад тому, что сумел забить. Победа радует его еще больше.