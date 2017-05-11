Марселу: "Бензема сыграл волшебно, помог нам переломить встречу"

Защитник "Реала" Марселу после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2, 3:0 – первый матч) заявил, что его команде удалось взять под контроль встречу после пропущенных мячей на старте турнира. "Реал" вышел в финал турнира, где встретится с "Ювентусом".

– Мы пропустили два мяча, но в итоге достигли поставленной цели, – цитирует Marca Марселу. – Мы знали, что в начале матча будет трудно, нам удалось контролировать игру после голов. Бензема? Он сыграл волшебно и помог нам переломить встречу. Благодарим болельщико за поддержку, они помогают нам.

"СЭ" вел трансляцию матча