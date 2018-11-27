Марселино: "Ювентус" может выйти в финал Лиги чемпионов снова и выиграть его"

Главный тренер "Валенсии" Марселино перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса"​ заявил, что туринцы могут выиграть турнир. Также он отметил желания нападающего Криштиану Роналду побеждать.

- Криштиану хочет побеждать и забивать голы, - цитирует пресс-служба УЕФА Марселино. - У него не только огромный талант, но и желание становиться лучше каждый день. Мы встретимся с тем самым Роналду, против которого играли в Испании.

Это лучший клубный турнир, и мы встречаемся с командой, которая может выйти в финал снова и выиграть его. Но мы приехали сюда побеждать.