04:14 | Футбол — Лига чемпионов

Марселино: "Ювентус" может выйти в финал Лиги чемпионов снова и выиграть его"

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Главный тренер "Валенсии" Марселино перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса"​ заявил, что туринцы могут выиграть турнир. Также он отметил желания нападающего Криштиану Роналду побеждать.

- Криштиану хочет побеждать и забивать голы, - цитирует пресс-служба УЕФА Марселино. - У него не только огромный талант, но и желание становиться лучше каждый день. Мы встретимся с тем самым Роналду, против которого играли в Испании.

Это лучший клубный турнир, и мы встречаемся с командой, которая может выйти в финал снова и выиграть его. Но мы приехали сюда побеждать.

Ювентус - Валенсия

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025124/index.html

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