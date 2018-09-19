Марселино: "Валенсия" не боится Роналду"

Главный тренер "Валенсии" Марселино отметил, что его команда не опасается "Ювентуса". В Испании эти соперники встретятся в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

– "Ювентус" лучшая команда Италии, – цитирует AS Марселино. – Результаты сами говорят все за этот клуб. Туринцы с легкостью побеждают в серии А, используя свои богатые ресурсы. И, безусловно, "Ювентус" входит в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Но мы настроены на победу в каждой игре. Моя команда никогда не сдастся. Рассчитываем победить "Ювентус". С Роналду уже сталкивались раньше не раз. Конечно, это опасный противник, но страх – не лучшая эмоция при подготовке к игре. Мы не боимся играть с "Ювентусом", против Роналду. Постараемся справиться, использовать ошибки соперника.