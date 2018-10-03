Марселино: "Валенсии" еще предстоит пройти долгий путь, чтобы выигрывать у таких команд, как "МЮ"

Главный тренер "Валенсии" Марселино после ничьей с "Манчестер Юнайтед"​ во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда может играть лучше. По его словам, испанская команда была недостаточно эффективна в атаке.

– Мы были сильны в течение 90 минут, - цитирует L'Equipe Марселино. - У нас были возможности, но не смогли проявить себя в завершающей стадии, чтобы выиграть у очень сильной команды. "Валенсии" еще предстоит пройти долгий путь. Мы знаем, на что мы способны и можем стать еще лучше.