06:57 | Футбол — Лига чемпионов

Марселино: "Валенсии" еще предстоит пройти долгий путь, чтобы выигрывать у таких команд, как "МЮ"

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Главный тренер "Валенсии" Марселино после ничьей с "Манчестер Юнайтед"​ во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда может играть лучше. По его словам, испанская команда была недостаточно эффективна в атаке.

– Мы были сильны в течение 90 минут, - цитирует L'Equipe Марселино. - У нас были возможности, но не смогли проявить себя в завершающей стадии, чтобы выиграть у очень сильной команды. "Валенсии" еще предстоит пройти долгий путь. Мы знаем, на что мы способны и можем стать еще лучше.

Манчестер Юнайтед - Валенсия
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