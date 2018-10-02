Марселино: "У "МЮ" есть трудности при коллективной обороне"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Тораль рассчитывает, что его команда навяжет борьбу "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на "Олд Траффорд".

– "МЮ" входит в число сильнейших команд, – цитирует A Bola Марселино. – У него огромный атакующий потенциал, футболисты по 70 миллионов евро, сильная игра в воздухе и растущая мотивация. Мы постараемся противостоять этому коллективной работой. Они сильны на отдельных позициях, но у них есть трудности при коллективной обороне.