08:39 | Футбол — Лига чемпионов

Марселино: "У "МЮ" есть трудности при коллективной обороне"

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Главный тренер "Валенсии"  Марселино Тораль рассчитывает, что его команда навяжет борьбу "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на "Олд Траффорд".

– "МЮ" входит в число сильнейших команд, – цитирует A Bola Марселино. – У него огромный атакующий потенциал, футболисты по 70 миллионов евро, сильная игра в воздухе и растущая мотивация. Мы постараемся противостоять этому коллективной работой. Они сильны на отдельных позициях, но у них есть трудности при коллективной обороне.

Манчестер Юнайтед - Валенсия

 

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