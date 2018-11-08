13:57 | Футбол — Лига чемпионов

Марселино: "Игра Мины - глоток свежего воздуха для "Валенсии"

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Главный тренер "Валенсии"  Марселино остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (3:1). Он похвалил автора дубля в матче Санти Мину.

– Мы довольны победой, которая оставляет нам шансы на плей-офф в Лиге чемпионов, – цитирует AS Марселино. – Игра произвела хорошее впечатление, мы сработали эффективно и использовали свои шансы. Очень приятно видеть единение команды.

Мина в прошлом сезоне был в отличной форме. Потом получил травму, но вот вернулся в еще большем порядке. Его игра как глоток свежего воздуха для нашей атаки. Мы все голодны и хотим побеждать.

Валенсия - Янг Бойз

 

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