18:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марсель Шмельцер: "Смотрим на выходки Обамеянга сквозь пальцы"

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Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" заявил, что в команде спокойно относятся к некоторым выходкам нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

– Возможно, не всегда так кажется, но все-таки Пьер-Эмерик Обамеянг – это профессионал, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шмельцера. – Поэтому на какие-то его выходки мы смотрим сквозь пальцы. Конечно, это может зайти далеко, но мне нравится в нем эта смесь профессионализма и сумасшествия.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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