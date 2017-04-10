Марсель Шмельцер: "Смотрим на выходки Обамеянга сквозь пальцы"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" заявил, что в команде спокойно относятся к некоторым выходкам нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

– Возможно, не всегда так кажется, но все-таки Пьер-Эмерик Обамеянг – это профессионал, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шмельцера. – Поэтому на какие-то его выходки мы смотрим сквозь пальцы. Конечно, это может зайти далеко, но мне нравится в нем эта смесь профессионализма и сумасшествия.