Марсель Шмельцер: "Нужно вместе подумать, что не так"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер отметил, что команде нужно обсудить произошедшее в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АПОЭЛ (1:1). Владея весомым преимуществом, "Боруссия" не смогла обыграть киприотов.

– Мы застряли на неудачной фазе, – цитирует AFP Шмельцера. – Создали много моментов, а забили только раз. Нужно вместе подумать, что не так. Все знают, что сложные этапы случаются периодически. Настрой у нас был правильным. Что делать? Будем обсуждать это внутри команды, а не публично.