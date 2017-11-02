10:17 | Футбол — Лига чемпионов

Марсель Шмельцер: "Нужно вместе подумать, что не так"


Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер отметил, что команде нужно обсудить произошедшее в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АПОЭЛ (1:1). Владея весомым преимуществом, "Боруссия" не смогла обыграть киприотов.

– Мы застряли на неудачной фазе, – цитирует AFP Шмельцера. – Создали много моментов, а забили только раз. Нужно вместе подумать, что не так. Все знают, что сложные этапы случаются периодически. Настрой у нас был правильным. Что делать? Будем обсуждать это внутри команды, а не публично.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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