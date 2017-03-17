Марсель Шмельцер: "Боруссию" ждет интересная задача в матчах с "Монако"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер отметил, что к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" команде будет необходимо подойти со всей ответственностью. Первая встреча клубов состоится 11 апреля в Дортмунде, ответная – 19 апреля в Монте-Карло.

– Перед нами стоит интересная задача, нужно будет подойти к матчам со всей ответственностью, – цитирует пресс-служба УЕФА Шмельцера. – Не только потому, что у "Монако" индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда. Если мы сами продемонстрируем такие же качества в обоих матчах, то у нас появится шанс пройти дальше.