Маркус Аллан: "Наполи" покидает Стамбул с высоко поднятой головой"

Полузащитник "Наполи" Маркус Аллан после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бешикташа" (1:1) отметил, что команда покидает Стамбул с высоко поднятой головой. По словам хавбека, игроки сделали все возможное, чтобы победить, однако соперник предстал хорошо организованной командой.

– Конечно, результат игры нас немного расстроил, – приводит Mediaset Premium слова Аллана. – Однако мы покидаем Стамбул с высоко поднятой головой. "Наполи" пытался сделать все возможное для победы, но "Бешикташ" предстал прекрасно организованным коллективом. Сегодня была высокая производительность, и это можно занести в актив каждому игроку. По ходу этого сезона у нас было несколько слабых матчей, однако мы всегда работаем над ошибками и стараемся делать правильные выводы. На разговоры со стороны не обращаем внимания.