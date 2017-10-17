Маркос Алонсо: "Мората готов сыграть с "Ромой"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что нападающий Альваро Мората может сыграть с римлянами. Испанский форвард пропустил игру с "Кристал Пэлас" из-за проблем со здоровьем.

- Мората готов, он очень хорошо тренируется, - цитирует Football Italia Алонсо. - Не знаю, сможет ли он сыграть в стартовом составе, но он очень хорош на тренировках. Альваро был очень важным игроком для нас в начале сезона. Если он сыграет завтра, я уверен, что он будет таким же хорошим, как и в начале сезона.

Матч "Челси" - "Рома" состоится завтра, 18 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.