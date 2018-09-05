Маркос Алонсо: "Хочется разбить телевизор, когда смотришь жеребьевку Лиги чемпионов, а твоей команды там нет"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо признался, что ему хотелось разбить телевизор во время просмотра жеребьевки Лиги чемпионов. "Синие" заняли 5-е место в прошлом сезоне в чемпионате Англии и попали в Лигу Европы.

- Когда смотришь жеребьевку Лиги чемпионов, а твоей команды там нет, хочется разбить телевизор, - цитирует Алонсо El Transistor. - Посмотрим, получится ли у нас в этом году попасть в Лигу чемпионов. Но в прошлом сезоне мы заслуживали большего.

"Челси" в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов проиграл "Барселоне" в 1/8 финала с общим счетом 1:4 по сумме двух матчей.

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