Марко Верратти: "Всегда приятно забивать, я делаю это нечасто"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти выразил удовлетворение по поводу победы над "Андерлехтом" со счетом 5:0 в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Итальянец в этой встрече открыл счет.

– Всегда приятно забивать, особенно для таких игроков, как я, которые редко забивают, – цитирует AFP Верратти. – Это был важный гол, мы повели в счете и могли спокойно играть, создавая моменты. Я очень рад за команду. Это наша общая победа. Против нас часто играют очень закрыто, но мы справились с этим. И важно, что не пропустили. Поскольку это показывает командную работу не только защитников, но и нападающих.