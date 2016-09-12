Марко Верратти: "ПСЖ" знает, как создать проблемы "Арсеналу"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает, что его команда сможет создать трудности "Арсеналу" в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени.

- "Арсенал" - отличная команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов, - цитирует L'Equipe Верратти. - В стане "канониров" есть много сильных игроков. Тем не менее, мы знаем, что мы должны сделать, чтобы создать трудности "Арсеналу". Если не играть в Лиге чемпионов на 110 процентов, то далеко не пройдешь.

Каждый год мы говорим, что должны выиграть Лигу чемпионов, а это значит, что "ПСЖ" - отличная команда. Мне нравится давление. Но всем известно, что не так просто выиграть этот турнир. Для начала нужно попытаться сделать немного больше, чем в прошлом году.