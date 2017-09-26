Марко Верратти: "ПСЖ" похож на "Баварию"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что парижане похожи на соперника. Также он сделал акцент, что это будет не важнейшая игра сезона.

- Это будет важная игра, - цитирует L'Equipe Верратти. - Думаю, что мы похожи на "Баварию". Команды в Лиге чемпионов уже с уважением относятся к "ПСЖ". Мы проделаем максимальную работу на тренировке перед матчем и покажем отличную игру в среду. Знаем, что играем против большой команды, но это не решающий матч, это лишь второй тур. Победа над "Баварией" придаст нам уверенности.

Матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.