Марко Верратти: "ПСЖ" играл не лучшим образом, но доволен результатом"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти после разгромной победы над "Андерлехтом" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (4:0) заявил, что команда сыграла не лучшим образом. Тем не менее, он доволен результатом.

- Мы забили в самом начале, но "Андерлехт" сыграл очень хорошо и имел шансы отыграться, - цитирует пресс-служба УЕФА Верратти. - Это была не отличная игра в нашем ипсолнении, но мы довольны результатом. "ПСЖ" может играть еще лучше. У нас есть отличные игроки, которые могут изменить ситуацию. Мы хорошо защищались, а также нам немного повезло.