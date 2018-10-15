Марко Верратти - о подозрении в договорном матче: "ПСЖ" не впервые выиграл с разницей в пять мячей"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает глупостью обвинения в адрес его клуба и "Црвены Звезды" в том, что команды провели договорной матч в Лиге чемпионов. Перед встречей, которая закончилась со счетом 6:1, была зафиксирована крупная ставка на то, что парижане победят с разницей в пять мячей. По сигналу от букмекеров УЕФА начал проверку.

– Мы ничего не слышали. Я не думаю, что это правда, – цитирует A Bola Верратти. – Мы играли в свой футбол, отлично играли. Не впервые побеждаем с разницей в пять голов. В прошлом году несколько раз так побеждали. Эти вопросы не имеют никакого отношения к футболу. Нас это не касается и не интересует.