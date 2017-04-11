Марко Верратти: "Надеюсь, "Монако" выиграет Лигу чемпионов"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает, что его команда имеет все шансы выиграть чемпионат Франции. В турнирной таблице парижане отстают от лидирующего "Монако" на три очка.

– Мы провели тяжелые полгода, потеряли много очков, отстаем на три балла, но все еще реально, – цитирует Le Figaro Верратти. – Мы сделаем все, чтобы выиграть чемпионат. Но если победит "Монако", то поздравим его. Для нас второе место не будет катастрофой. Надеюсь, монегаски выиграют Лигу чемпионов. Вылет из Лиги чемпионов – самое большое разочарование в карьере. Мы не ожидали этого, не играли в свой футбол, просто пытались отбиваться. Это раздражает.