16:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марко Верратти: "Надеюсь, что "Ювентус" пройдет "Барселону"

0
0
0
0
1

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти надеется, что "Ювентус" обыграет "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, парижане в 1/8 финала турнира проиграли каталонцам.

- К сожалению, я буду смотреть матч по телевизору, ведь мы вылетели из турнира, - цитирует пресс-служба УЕФА Верратти. - Не знаю, кто победит, но надеюсь, что дальше пройдет "Ювентус", потому как игроки этой команды - мои партнеры по сборной. Думаю, у "Ювентуса" неплохой шанс.

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/10745

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Убогим слова не давали

17:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ