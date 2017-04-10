Марко Верратти: "Надеюсь, что "Ювентус" пройдет "Барселону"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти надеется, что "Ювентус" обыграет "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, парижане в 1/8 финала турнира проиграли каталонцам.

- К сожалению, я буду смотреть матч по телевизору, ведь мы вылетели из турнира, - цитирует пресс-служба УЕФА Верратти. - Не знаю, кто победит, но надеюсь, что дальше пройдет "Ювентус", потому как игроки этой команды - мои партнеры по сборной. Думаю, у "Ювентуса" неплохой шанс.