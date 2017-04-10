Марко Верратти: "Надеюсь, что "Ювентус" пройдет "Барселону"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти надеется, что "Ювентус" обыграет "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, парижане в 1/8 финала турнира проиграли каталонцам.
- К сожалению, я буду смотреть матч по телевизору, ведь мы вылетели из турнира, - цитирует пресс-служба УЕФА Верратти. - Не знаю, кто победит, но надеюсь, что дальше пройдет "Ювентус", потому как игроки этой команды - мои партнеры по сборной. Думаю, у "Ювентуса" неплохой шанс.
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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/10745
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