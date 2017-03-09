Марко Верратти: "Матч с "Барселоной" никогда не забуду"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти признался, что никогда не забудет матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной"(1:6). Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

- "Барселона" заслужила выход в четвертьфинал, - цитирует L'Equipe Верратти. - В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. Мы должны играть лучше. Когда Кавани забил, я обменялся парой фраз с игроками "Барсы", они сказали мне, что все кончено. Трем голам за пять минут я не могу найти никакого объяснения, это футбол. Это игра, которую я никогда не забуду. Надеюсь, что это будет уроком для всех. Игроки "ПСЖ" должны найти в себе силы, чтобы преодолеть это поражение.