11:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марко Верратти: "Матч с "Барселоной" никогда не забуду"

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Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти признался, что никогда не забудет матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной"(1:6). Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

- "Барселона" заслужила выход в четвертьфинал, - цитирует L'Equipe Верратти. - В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. Мы должны играть лучше. Когда Кавани забил, я обменялся парой фраз с игроками "Барсы", они сказали мне, что все кончено. Трем голам за пять минут я не могу найти никакого объяснения, это футбол. Это игра, которую я никогда не забуду. Надеюсь, что это будет уроком для всех. Игроки "ПСЖ" должны найти в себе силы, чтобы преодолеть это поражение.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bombardir

Верратти--возможно скоро будет в Барсе,на место Иньесты......

12:27

ki

достойный комментарий.

11:49

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