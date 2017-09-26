Марко Верратти: "Анчелотти - очень важный человек в моей карьере"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отдал должное главному тренеру мюнхенцев Карло Анчелотти. Итальянский специалист тренировал парижан, когда хавбек перебрался во французский клуб.

- Анчелотти для меня был очень важным человеком, когда я перешел в "ПСЖ", я был очень молод, - цитирует L'Equipe Верратти. - Он очень помог мне, дал мне уверенность, когда это было нужно, и дал мне шанс, позволив сыграть много матчей.

Матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.