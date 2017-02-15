Марко Верратти: "5:0 на "Камп Ноу" - нормальный счет для "Барселоны"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает, что его команда пока не гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вчера парижане со счетом 4:0 на своем поле одержали победу над "Барселоной".
- Мы еще не гарантировали выход в четвертьфинал, - цитирует GFFN Верратти. - 5:0 на "Камп Ноу" является практически нормальным счетом для "Барселоны".
hant64
Соломку стелит этот лукавый Вератти... 5:0 выиграть по заказу, да ещё не у какого-нибудь лузера типа Гранады - это невозможно. Барса вылетела из ЛЧ с вероятностью 99%. Жаль, на их игру всегда приятно смотреть.
09:04
Робат
Лукавит Вератти! Никто еще 4 мяча не отыгрывал!
08:52