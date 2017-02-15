08:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марко Верратти: "5:0 на "Камп Ноу" - нормальный счет для "Барселоны"

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Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает, что его команда пока не гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вчера парижане со счетом 4:0 на своем поле одержали победу над "Барселоной".

- Мы еще не гарантировали выход в четвертьфинал, - цитирует GFFN Верратти. - 5:0 на "Камп Ноу" является практически нормальным счетом для "Барселоны".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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hant64

Соломку стелит этот лукавый Вератти... 5:0 выиграть по заказу, да ещё не у какого-нибудь лузера типа Гранады - это невозможно. Барса вылетела из ЛЧ с вероятностью 99%. Жаль, на их игру всегда приятно смотреть.

09:04

Робат

Лукавит Вератти! Никто еще 4 мяча не отыгрывал!

08:52

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