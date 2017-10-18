Марко Трабукки: "Целых 6 граждан РФ бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ"

Итальянский агент Марко Трабукки на своей странице в Твиттере подчеркнул, что в составе "Спартака" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) вышло шесть россиян. С первых минут на поле появились вратарь Александр Селихов, защитники Андрей Ещенко, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов. Отметим, что Самедов на 21-й минуте встречи получил повреждение. Вместо россиянина на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.
"Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец", - написал Трабукки.
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Севилья
- Андрей Ещенко
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Георгий Джикия
spetrov
...В общем, буря в стакане воды.
12:48
spetrov
Seminar, ну, понимать можно по-разному. Хотя, по большому счету все равно. Будто у нас нет примеров, когда за зарубежные клубы играют одни иностранцы.
12:47
shpasic
а зачем нам "новости" из твиттера какого-то чучела?
12:44
paamakov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
12:36
mikosva
ответ для Seminar: Ну мы то увидели, что ты нас идиотами назвал. А вот то что Трабукки тебя назвал идиотом не заметил))
12:33
Seminar
Сколько идиотов в комментах! Везде им заговоры мерещатся. А я не увидел ни капли сарказма в его словах!
12:28
mikosva
Ну тут Трабукки, процитировал слова Путина, обращенные к Фурсенко, после игры Зенита. Но там точно был сарказм от президента. Здесь тоже прослеживается сарказм, особенно со словом "целых"
12:27
Спортплюс
Похоже, никто из комментаторов ниже не понял слов Трабукки)) Так то речь идет о словах Фурсенко о "русском" Зените, когда тот заливал Президенту.
12:23
takitak
Реально похвала. Тут идёт сравнение с лимитом на легионеров в чемпионате и еврокубке, где этого лимита нет.
12:03
Артур Дент
Хотя "истинно русская игра" троллингом попахивает, особенно если вспомнить место нашей сборной в рейтинге ФИФА
11:56
Артур Дент
DoodlyDoo, мне тоже кажется, что Трабукки похвалил Спартак. У той же Севильи вчера не больше 5 испанцев одновременно на поле было.
11:54
Странно все это
Что несут эти мужчины в комментариях? Ясно же, что это не сарказм.
11:54
Zyind`
Насколько я понял это был не сарказм, реальная похвала.
11:54
Serg19700
Вообще не понятно что хотел сказать. Это много или мало?
11:53
elvis85
Что несет этот дурачок? Во-первых кто говорит что футбол это истинно русская игра? а во-вторых 6 человек это и не так мало.
11:49
Angeldust
Отсутствие лимита не проблема - если рядом с отечественными игроками играют оч. хорошие исполнители, а зп соразмерна заслугам. Тут и здоровая конкуренция и перенятие опыта. А у нас? Все не так)
11:43
Гаттузо Крут!!!!!!#!
трабукки такая же гнида, как и селюк. И рожа у него гнилого лизоблюда тихушника.
11:42
super_bear
У Наполи вчера 1 (!!!) итальянец был в составе. Марко , ты дурачок совсем?
11:32
super_bear
У Напошли вчера 1 (!!!) итальянец был . О чем речь , Марко???
11:31
Kanstantin
Дурак ты Марко!!! Не в ту сторону смотришь!!! Назови хоть одну команду в мире, где играют только свои игроки?!!! Ага, ну вот то то же!!!! Сиди себе в своей Италии и смотри на Сицилии футбол и не суйся к нам! У нас и без тебя идиотов хватает!!!)))))
11:30
super_bear
Что-то у Трабукки забомбило . Это норма современного футбола. Посмотри состав Ман Сити , там англичан еще меньше..
11:29
alex-ls
ничё завтра Зенит 10 поставит :D
11:22
Al Rains
Так это ты, Марко насыпал Ерёме дорожку...
11:15
Genocide
че за бред?? когда Интер выиграл лигу чемпионов, на поле был всего один итальянец!!!!! лимит - это вред. вон поменьше их на поле- и Севилью порвали просто
11:12