Марко Трабукки: "Целых 6 граждан РФ бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ"

Итальянский агент Марко Трабукки на своей странице в Твиттере подчеркнул, что в составе "Спартака" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) вышло шесть россиян. С первых минут на поле появились вратарь Александр Селихов, защитники Андрей Ещенко, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов. Отметим, что Самедов на 21-й минуте встречи получил повреждение. Вместо россиянина на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.

"Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец", - написал Трабукки.