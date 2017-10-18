11:05 | Футбол — Лига чемпионов

Марко Трабукки: "Целых 6 граждан РФ бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ"

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Итальянский агент Марко Трабукки на своей странице в Твиттере подчеркнул, что в составе "Спартака" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) вышло шесть россиян. С первых минут на поле появились вратарь Александр Селихов, защитники Андрей Ещенко, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов. Отметим, что Самедов на 21-й минуте встречи получил повреждение. Вместо россиянина на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.

"Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец", - написал Трабукки.

Это история, "Спартак"!

 
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (24)
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spetrov

...В общем, буря в стакане воды.

12:48

spetrov

Seminar, ну, понимать можно по-разному. Хотя, по большому счету все равно. Будто у нас нет примеров, когда за зарубежные клубы играют одни иностранцы.

12:47

shpasic

а зачем нам "новости" из твиттера какого-то чучела?

12:44

paamakov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

12:36

mikosva

ответ для Seminar: Ну мы то увидели, что ты нас идиотами назвал. А вот то что Трабукки тебя назвал идиотом не заметил))

12:33

Seminar

Сколько идиотов в комментах! Везде им заговоры мерещатся. А я не увидел ни капли сарказма в его словах!

12:28

mikosva

Ну тут Трабукки, процитировал слова Путина, обращенные к Фурсенко, после игры Зенита. Но там точно был сарказм от президента. Здесь тоже прослеживается сарказм, особенно со словом "целых"

12:27

Спортплюс

Похоже, никто из комментаторов ниже не понял слов Трабукки)) Так то речь идет о словах Фурсенко о "русском" Зените, когда тот заливал Президенту.

12:23

takitak

Реально похвала. Тут идёт сравнение с лимитом на легионеров в чемпионате и еврокубке, где этого лимита нет.

12:03

Артур Дент

Хотя "истинно русская игра" троллингом попахивает, особенно если вспомнить место нашей сборной в рейтинге ФИФА

11:56

Артур Дент

DoodlyDoo, мне тоже кажется, что Трабукки похвалил Спартак. У той же Севильи вчера не больше 5 испанцев одновременно на поле было.

11:54

Странно все это

Что несут эти мужчины в комментариях? Ясно же, что это не сарказм.

11:54

Zyind`

Насколько я понял это был не сарказм, реальная похвала.

11:54

Serg19700

Вообще не понятно что хотел сказать. Это много или мало?

11:53

elvis85

Что несет этот дурачок? Во-первых кто говорит что футбол это истинно русская игра? а во-вторых 6 человек это и не так мало.

11:49

Angeldust

Отсутствие лимита не проблема - если рядом с отечественными игроками играют оч. хорошие исполнители, а зп соразмерна заслугам. Тут и здоровая конкуренция и перенятие опыта. А у нас? Все не так)

11:43

Гаттузо Крут!!!!!!#!

трабукки такая же гнида, как и селюк. И рожа у него гнилого лизоблюда тихушника.

11:42

super_bear

У Наполи вчера 1 (!!!) итальянец был в составе. Марко , ты дурачок совсем?

11:32

super_bear

У Напошли вчера 1 (!!!) итальянец был . О чем речь , Марко???

11:31

Kanstantin

Дурак ты Марко!!! Не в ту сторону смотришь!!! Назови хоть одну команду в мире, где играют только свои игроки?!!! Ага, ну вот то то же!!!! Сиди себе в своей Италии и смотри на Сицилии футбол и не суйся к нам! У нас и без тебя идиотов хватает!!!)))))

11:30

super_bear

Что-то у Трабукки забомбило . Это норма современного футбола. Посмотри состав Ман Сити , там англичан еще меньше..

11:29

alex-ls

ничё завтра Зенит 10 поставит :D

11:22

Al Rains

Так это ты, Марко насыпал Ерёме дорожку...

11:15

Genocide

че за бред?? когда Интер выиграл лигу чемпионов, на поле был всего один итальянец!!!!! лимит - это вред. вон поменьше их на поле- и Севилью порвали просто

11:12